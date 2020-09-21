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أمريكا تعتمد منظفًا يقتل كورونا على الأسطح خلال 10 دقائق

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أمريكا تعتمد منظفًا يقتل كورونا على الأسطح خلال 10 دقائق أمريكا تعتمد منظفًا يقتل كورونا على الأسطح خلال 10 دقائق
بعد استيفاء معايير استخدامه ضد الفيروس

أمريكا تعتمد منظفًا يقتل كورونا على الأسطح خلال 10 دقائق

في إعلان اهتمت به وسائل الإعلام الأمريكية، كشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) عن اعتمادها لمنظف شهير يمكنه قتل من على الأسطح المستخدمة بشكل متكرر، في زمن قصير للغاية.

وقالت متحدثة باسم وكالة حماية البيئة لشبكة "سي إن إن"، الأحد: إن منظف Pine-Sol الأصلي أُضيف إلى قائمة منتجات الوكالة التي تقتل الفيروس؛ وذلك بعد استيفاء معايير استخدامه ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت شركة "كلوروكس"، المنتجة للمنظف، في بيان صحفي، إنه تم اختبار Pine-Sol بواسطة مختبر تابع لجهة خارجية، أظهر أن المطهر يمكن أن يقتل الفيروس في غضون 10 دقائق من استخدامه على الأسطح الصلبة، غير المسامية.

واعتبر كريس هايدر، نائب رئيس كلوروكس، المدير العام لقسم التنظيف بالشركة العملاقة، أن المنظف بات يوفر الآن للعائلات الحماية التي تحتاجها بمواجهة كورونا.

وللوقاية من الفيروس الفتاك، قالت الشركة إنه يجب على العملاء استخدام Pine-Sol بواسطة "إسفنجة" أو قطعة قماش نظيفة على السطح، والانتظار لمدة 10 دقائق ، ثم شطفها.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فبالنسبة للأسطح شديدة الاتساخ، قالت الشركة إن التنظيف المسبق لإزالة الأوساخ الزائدة أولاً سيكون ضروريًّا.

و"كلوروكس" أكبر مصنع في العالم لمواد التنظيف، ولدى الشركة 36 منتجًا آخر على قائمة EPA للمطهرات للاستخدام ضد فيروس كورونا، ونظرًا للطلب الهائل؛ تقول الشركة إنها ستستمر في مواجهة النقص في إنتاج مناديلها ومنتجات أخرى حتى عام 2021.

وحسب ما أوردته "سي إن إن" تقول وكالة حماية البيئة إن من المهم اتباع التعليمات الموجودة على ملصقات المطهرات، والانتباه إلى المدة التي يجب أن يتم فيها بقاء المنتج على السطح الذي يتم تنظيفه.

ومع ذلك، فهناك حقيقة مهمة يجب ملاحظتها هي أن غسل اليدين بالماء والصابون لا يزال أفضل طريقة لمنع انتقال الفيروس؛ وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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