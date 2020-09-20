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بدءًا من العام القادم.. تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي

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بدءًا من العام القادم.. تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي بدءًا من العام القادم.. تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي
إضافة للعمل على مشروع لمسارات المرحلة الثانوية بخمسة مسارات

بدءًا من العام القادم.. تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي

كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي سيبدأ من العام الدراسي القادم، إضافة إلى العمل على مشروع لمسارات المرحلة الثانوية بخمسة مسارات.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على العلوم والرياضيات، إضافة إلى التربية الرقمية التي ستبدأ من السنة الرابعة.

وكان وزير التعليم قد أكد عبر برنامج الراصد أن عودة الدراسة الحضورية ستكون لها اشتراطات محددة. وقال إنه ربما سيكون هناك يوم دراسي لكل معلم عن بُعد، وكذلك بعض المواد. وبيّن أنه سيتم حينها ترتيبات تنظيمية تتعلق بالطالب، موضحًا أن المسافر مع ‫منصة مدرستي لا يغيب.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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