أخبار عاجلة

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا توقِّع عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا بسبب علاقتهم ببرنامج إيران النووي

Print
أمريكا توقِّع عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا بسبب علاقتهم ببرنامج إيران النووي أمريكا توقِّع عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا بسبب علاقتهم ببرنامج إيران النووي
مسؤول أمريكي قال إن طهران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية

أمريكا توقِّع عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا بسبب علاقتهم ببرنامج إيران النووي

أكدت الولايات المتحدة اليوم الأحد أن إيران تمتلك مواد، تمكِّنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام. فيما أعلنت توقيع عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا على علاقة ببرنامج إيران النووي، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، أكد مسؤول أمريكي كبير اليوم الأحد أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصًا وكيانًا؛ شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية، تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

وكشف أن دونالد ، الرئيس الأمريكي، سيُصدر أمرًا تنفيذيًّا غدًا الاثنين، يسمح لأمريكا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأمريكية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران. مشيرًا إلى أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد على لسان مايك بومبيو، وزير الخارجية، تفعيل آلية "سناباك"، وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذَّرت من أنها ستحاسب المخالفين لها.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية: "إن العقوبات المعاد فرضها على إيران تشمل تمديدًا مؤقتًا لحظر الأسلحة". داعيًا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الالتزام بالعقوبات المعاد فرضها على إيران".

يُذكر أن "سناباك" هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الانتخابات الأمريكية: ترامب يقود الولايات المتحدة نحو مكان مُظلم

الانتخابات الأمريكية: ترامب يقود الولايات المتحدة نحو مكان مُظلم

"ترامب" يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة لو خسر الانتخابات

"ترامب" يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة لو خسر الانتخابات

ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية

ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية

ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية

ترامب يعلن: اللقاح الأمريكي الرابع لكورونا وصل للمرحلة النهائية من التجارب السريرية

شبكة عيون الإخبارية