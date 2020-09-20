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الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى

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بمرافقة القادسية .. عاد للعب بين الكبار للمرة الرابعة في تاريخه

الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى

بعد تعادله الإيجابي أمام البكيرية 1/1 , توج فريق الباطن الأول لكرة القدم، الأحد، بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، لينهي الدوري متصدرًا برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة عن القادسية الوصيف.
وكان فريق الباطن ضمن الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادل البكيرية مع نظيره فريق العين في ختام منافسات الجولة 34.

الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى

الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى

الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى

الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى

الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين الباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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