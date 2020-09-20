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الأحدث في العالم.. البحرية تتسلم دفعتين من زوارق الاعتراض السريعة

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"الغفيلي" معلقاً: اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة ولحظات يسعد بها الجميع

الأحدث في العالم.. البحرية السعودية تتسلم دفعتين من زوارق الاعتراض السريعة

رعى قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، اليوم، حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة، ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.

وأوضح قائد القوات البحرية في كلمة ألقاها خلال حفل التسلّم أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع وذلك بوصول الدفعتين الثانية والثالثة من مشروع زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، مثمناً الدعم غير المحدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع ونائب وزیر الدفاع حفظه الله.

وأكد أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم بعون الله في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

الأحدث في العالم.. البحرية السعودية تتسلم دفعتين من زوارق الاعتراض السريعة

الأحدث في العالم.. البحرية السعودية تتسلم دفعتين من زوارق الاعتراض السريعة

قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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