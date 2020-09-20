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أطباء "تخصصي الطائف" يجرون أكثر من  3 آلاف عملية جراحية خلال "الجائحة"

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أطباء "تخصصي الطائف" يجرون أكثر من  3 آلاف عملية جراحية خلال "الجائحة" أطباء "تخصصي الطائف" يجرون أكثر من  3 آلاف عملية جراحية خلال "الجائحة"
شملت الحالات الطارئة والإصابات والكسور واستئصال الأورام وفق الإجراءات الاحترازية

أطباء

قدم قسم العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف صورًا مضيئة لجهود كبيرة وعمل متواصل للكوادر الطبية والفنية والتمريض خلال جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد 19, وتمكنوا من إجراء أكثر من 3000 عملية جراحية منذ بدء تفشي الجائحة بالمملكة .

وشملت العمليات التي أجريت الحالات الطارئة والإصابات والكسور وحالات استئصال الأورام و حالات إنقاذ الحياة والتي روعي فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للمريض والفريق الطبي المعالج، كما تم وضع خطة عامل متكاملة تم التركيز فيها على توزيع الكوادر الطبية في قسم العمليات ليكونوا متواجدين على مدار اليوم, الأمر الذي انعكس إيجابًا في تقليل وقت الانتظار في قسم العمليات من دخول المريض لقسم الطوارئ وحتى إجرائه للعملية, ونجحت الخطة في تدوير أسرة تنويم المرضى وتقليص مدة إقامة المريض بالمستشفى.مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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