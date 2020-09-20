"تعليم الجوف" تودع 2.2 مليون ريال في حسابات الطلبة المستفيدين من الإعانات

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لشهر ذي الحجة و10 أيام من المحرم.. عبر نظام التحويل السريع لنحو 4750 طالباً

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، اليوم، أكثر من 2.2 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 4750 طالباً وطالبة، من المستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر؛ أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، لشهر ذي الحجة 1441هـ، و10 أيام من شهر المحرم لعام 1442هـ.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف