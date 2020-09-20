عقارات الدولة: الانتهاء من تنظيم وإصدار صك أرض جنوب مطار المدينة

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن انتهائها من تنظيم وإصدار صك شامل باسم عقارات الدولة على الأرض الواقعة على الطريق الدائري الثالث الشرقي في المدينة المنورة جنوب المطار؛ وذلك تنفيذًا للأمر الملكي الكريم، وأنها ستعمل على التواصل مع المواطنين ممن يحملون صكوكًا شرعية للبدء في إجراءات تنظيم وثائق ملكياتهم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020م، عبر فرع الهيئة بالمدينة المنورة.

وثمّن محافظ الهيئة إحسان بافقيه، الدعم اللا محدود من قِبَل ولاة الأمر حفظهم الله، والذي تحظى به الهيئة؛ معربًا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، على ما يولونه من اهتمام لهذا الجانب؛ مضيفًا أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية؛ ومنها تحديد إطار تنظيمي وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، من خلال وضع اللوائح والأنظمة لحماية وتنظيم استخدام عقارات الدولة، وإصدار وتحديث وأرشفة الصكوك، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة عبر تحسين المساحة وتسويق الفائض في عقارات الدولة؛ موضحًا أن إجمالي مساحة مخطط جنوب مطار المدينة يبلغ 51.874.499م2، وأن الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل متخصص بالأنظمة القانونية والهندسية لدراسة المخطط وتنظيمه من كل الجوانب؛ مما نتج عن هذا التنظيم العديد من المزايا؛ منها ربط المخطط بالطرق الرئيسية المحيطة به، وكذلك تنظيم وربط الشوارع الداخلية لتضمن جودة الوصول إلى كل الأملاك الخاصة والعامة؛ مبينًا أن إجمالي مساحة الملكيات الخاصة للمواطنين بلغ 13.025.285م2الهيئة العامة لعقارات الدولة