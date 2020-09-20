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"الري" المصرية: موسم الفيضان مستمر لـ3 شهور والسيول تقترب

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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن السباعي قوله إن تمر الآن بفترة موسم الفيضان التي بدأت في بداية شهر أغسطس، وتستمر لمدة 3 شهور.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وتابع السباعي في تصريحات لقناة  ""، مساء السبت، أن الوزارة تتابع كميات المياه التي تصل إلى مصر وتتراكم أمام السد العالي بشكل يومي، لافتًا إلى أن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي متواجد منذ الأمس في أسوان، لتفقد المنشآت المائية الخاصة بالسد العالي.

ولفت إلى أن موسم السيول بصدد أن يبدأ ما بين فترة الخريف والشتاء، لافتَا إلى أن الوزارة تتابع كافة مخرات السيول وشبكات الترع والمصارف، للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال أي كمية من المياه، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة.

وكانت لجنة تنظيم إيراد النهر المصرية قد استعرضت في اجتماعها برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، موقف فيضان النيل، وإجراءات رصد وتحليل وتقييم حالته، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022.

وبحسب بيان وزارة الري، من المتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول.

وأظهرت المؤشرات الأولية للفيضان أنه أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي، واستدرك: "ولكن مازال من المبكر الحكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارا لشهري سبتمبر وأكتوبر".

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