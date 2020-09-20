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الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة 5 مدنيين في هجوم لـ"أنصار الله"

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الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة 5 مدنيين في هجوم لـ"أنصار الله" الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة 5 مدنيين في هجوم لـ"أنصار الله"

ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" ، مشيرة إلى أن الدفاع المدني السعودي ذكر أن خمسة مدنيين أصيبوا، إثر سقوط مقذوف عسكري حوثي على إحدى القرى في جازان.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، إن "المديرية تلقت بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية".

وتابع، بحسب الصحيفة: "تم إطلاق المقذوف في اتجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان".

وقال: "نتج عن هذا العمل الإرهابي تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، و3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير شظايا".

وأوضح محمد الغامدي أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى وأن حالتهم الصحية مستقرة"، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

© Sputnik /

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