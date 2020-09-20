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وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16

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وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16 وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16
"الآسيوي" رفض طلب الهلال بالتأجيل.. في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأبطال

وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم لمنطقة غرب القارة، التي تحتضنها العاصمة القطرية بنظام التجمع في دولة واحدة تماشيًا مع المستجدات التي فرضها واقع جائحة كورونا.

الهلال السعودي - شهر خودرو الإيراني

يتطلع الهلال (حامل اللقب)، المرشح فوق العادة لحسم بطاقة التأهل لثُمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، في مواجهة نظيره شهر خودرو الإيراني على ملعب الجنوب في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة، إلى أن يلحق بمواطنَيه الأهلي والنصر اللذين حجزا مقعدَيهما في الدور ثُمن النهائي.

ويحتاج الهلال الذي يعاني بسبب غياب العديد من اللاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد للحصول على نقطة واحدة فقط من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وكانت إدارة الهلال قد طالبت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء أمس السبت بتأجيل مباراته التي ستجمعه بنظيره "شهر خودرو الإيراني" بعد تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف بعثة الفريق.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يلتقي أيضًا شباب الأهلي دبي الإماراتي مع باختاكور الأوزبكي على الملعب ذاته.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لباختاكور، و6 لشباب الأهلي، في حين لا يزال رصيد شهر خودرو خاليًا من النقاط.

وكان الاتحاد الآسيوي قد رفض في وقت متأخر من مساء أمس تأجيل مباراة الهلال وشاهر خودرو، وطالب بإقامة المباراة في موعدها بشكل طبيعي، مع عدم تأجيلها لوقت لاحق؛ بسبب وجود 13 لاعبًا في قائمته فأكثر، إضافة إلى حراس المرمى.

استقلال طهران - الشرطة العراقي

وكان من المقرر أن يلتقي اليوم الأهلي السعودي نظيره الوحدة الإماراتي المنسحب من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية في المجموعة؛ ما دعا اللجنة الفرعية لفيروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب لاعتباره منسحبًا، وإلغاء جميع نتائجه في الجولتَين الأولى والثانية.

ويتصدر الأهلي السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للشرطة، ونقطة للاستقلال. وضمن الأهلي التأهل إلى دور الـ 16؛ لذلك ستقام مباراة واحدة تجمع بين الشرطة العراقي الطامح لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة مع الاستقلال الإيراني على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.دوري أبطال آسيا الهلال الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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