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.. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

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بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير
تتبع محافظة البرك وتتميز بشواطئها الرملية البيضاء المُذهلة

بالفيديو .. جزيرة

تُعد جزيرة "ماركا" الواقعة على ساحل منطقة عسير -إحدى الجزر التابعة لمحافظة البرك - من أجمل الجزر الطبيعية البكر في المملكة، لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

تفصيلاً؛ قال المصور والمستكشف "ماجد عون" لـ "سبق"، إنه زار جزيرة ماركا قبل نحو عامين لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع جزر منطقة عسير لافتًا إلى أن جزيرة ماركا تعد الأجمل من بين 21 جزيرة تابعة إداريًا لمنطقة عسير.

وأضاف: للوصول إلى الجزيرة يجب على الزائر الانطلاق من مرسى الفهود إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب ولمدة ثلاثين دقيقة، وهي مدة مناسبة لمحبي الصيد والغوص والاستمتاع بأجواء هادئة، مبينًا أن عددًا من الدلافين ستوجد بالقرب من القارب قبل الوصول إلى الجزيرة خصوصًا في أوقات الصباح الباكر.

وتابع: تتميز الجزيرة برمالها البيضاء ولون البحر الفيروزي والشعب المرجانية، كما توجد بها طيور مهاجرة، مستبشرًا بأنها ستكون وجهة سياحية قادمة مميزة. عسير جزيرة ماركا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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