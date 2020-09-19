أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استفتاء .. 53 % يرون تطبيق "تأكد" هو الدليل الصحيح لمعلومات بطاقة "كفاءة"

Print
استفتاء .. 53 % يرون تطبيق "تأكد" هو الدليل الصحيح لمعلومات بطاقة "كفاءة" استفتاء .. 53 % يرون تطبيق "تأكد" هو الدليل الصحيح لمعلومات بطاقة "كفاءة"
المكيفات أحد الأجهزة التي تستهدفها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

استفتاء .. 53 % يرون تطبيق

طرحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" التابعة للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" استفتاء للمتابعين والجمهور عبر حسابها بـ"تويتر"، حول التطبيق المستخدم للتحقق من صحة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة، ويرى 53 % منهم أن تطبيق "تأكد" هو الدليل الصحيح والأمثل.

وشارك في النتائج النهائية للتصويت 417 صوتًا، 6 % يعدون تطبيق بطاقة، و41 % تطبيق كفاءة، و53 % تطبيق تأكد المخصص للمعلومات الصحيحة.

يُشار إلى أن الحملة الوطنية "لتبقى" هدفها رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

وبإمكان المستهلك التأكد عند رغبته في شراء الأجهزة الكهربائية وبينها المكيفات استخدام التطبيق لضمان صحة المعلومات المدونة بين البطاقة والجهاز.المركز السعودي لكفاءة الطاقة الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

شبكة عيون الإخبارية