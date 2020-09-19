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الثلاثاء وبرئاسة سعودية.. اجتماع لوزراء تجارة الـ20 لدعم تعافي الاقتصاد العالمي

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الثلاثاء وبرئاسة سعودية.. اجتماع لوزراء تجارة الـ20 لدعم تعافي الاقتصاد العالمي الثلاثاء وبرئاسة سعودية.. اجتماع لوزراء تجارة الـ20 لدعم تعافي الاقتصاد العالمي
بهدف تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية بما يسهم في نمو شمولي

الثلاثاء وبرئاسة سعودية.. اجتماع لوزراء تجارة الـ20 لدعم تعافي الاقتصاد العالمي

يعقد وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين اجتماعًا تحت رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين، الثلاثاء القادم.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في نمو اقتصاد شمولي ومستدام، في ظل جائحة المستجد.

وسيتطرق الوزراء إلى إجراءات المجموعة لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة كورونا، كما سيتم مناقشة سبل دعم إصلاحات النظام التجاري متعدد الأطراف، وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عالمياً بشكل أكبر.
وسيعقد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع؛ لطرح مخرجاته.مجموعة العشرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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