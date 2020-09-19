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بالصور.. سفارة المملكة بالقاهرة تحتفي بـ"الفريح" و"عسيري" وتودع النامي"

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"نقلي" نوه بجهود خدمة الطلاب والمبتعثين للدراسة بجمهورية

بالصور.. سفارة المملكة بالقاهرة تحتفي بـ

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر المندوب الدائم للجامعة العربية أسامة نقلي، حفل غداء بالنادي الدبلوماسي السعودي بالقاهرة تكريمًا للملحق الثقافي بالسفارة الدكتور خالد النامي بمناسبة انتهاء فترة عمله، منوهًا بجهوده التي بذلها في خدمة الطلبة والمبتعثين السعوديين بمصر.

وهنأ السفير "نقلي" الملحق الثقافي المعين حديثاً بالسفارة الدكتور أحمد الفريح، متمنياً له التوفيق في منصبه لخدمة ورعاية مصالح الطلبة والمبتعثين السعوديين الدارسين في ‫مصر، كما رحب السفير نقلي بالمستشار بالسفارة خالد عسيري، الذي باشر عمله مؤخرًا متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله.

وفي ختام اللقاء سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ‫القاهرة درعاً تذكارياً للدكتور خالد النامي، معرباً عن خالص شكره له ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح، بحضور نائب السفير عبدالله الشمري، والملاحق ومدراء المكاتب بالسفارة.

بالصور.. سفارة المملكة بالقاهرة تحتفي بـ

بالصور.. سفارة المملكة بالقاهرة تحتفي بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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