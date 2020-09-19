وزير البيئة يوجِّه بفتح سد حلي لري المَزارع وخفض منسوبه

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بدءًا من ١٤٤٢/٣/١هـ

وجَّه وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بفتح بوابات سد وادي حلي بدءًا من 1442/3/1 هـ لري الأراضي الزراعية، وخفض منسوب مياه السد.

ودعا مكتب الزراعة بمحافظة القنفذة جميع المزارعين لتهيئة جميع الأراضي الزراعية مبكرًا للاستفادة من مياه السد.

ويعتبر وادي حلي من أكبر مراكز القنفذة المشتهرة بمختلف المحاصيل الزراعية، كالدخن والذرة الحمراء والسمسم، وكذلك الخضراوات بأنواعها.. ويحتضن أكبر مَزارع المانجو بالمنطقة الجنوبية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة