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الآسيوي يختار "حمدالله" أفضل لاعب.. للمرة الثانية توالياً

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الآسيوي يختار "حمدالله" أفضل لاعب.. للمرة الثانية توالياً الآسيوي يختار "حمدالله" أفضل لاعب.. للمرة الثانية توالياً
تصدر ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف

الآسيوي يختار

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله كأفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي، وذلك في مباراة فريقه أمام سباهان الإيراني التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

ويأتي اختيار المحترف المغربي كرجل للمباراة نتيجة مساهمته في فوز فريقه في اللقاء بتسجيله هدف الانتصار الثاني إضافة لتقديمه تمريرة حاسمة لزميله عبد الله مادو سجل من خلالها الهدف الأول، كما واصل التحليق في صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.دوري أبطال آسيا النصر عبدالرزاق حمدالله الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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