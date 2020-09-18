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للمطالبة بحقوق الكيان.. الأهلي يشكو البرازيلي دي سوزا وبشكتاش التركي للفيفا

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نظير توقيعه عقداً دون الرجوع إلى الإدارة

للمطالبة بحقوق الكيان.. الأهلي يشكو البرازيلي دي سوزا وبشكتاش التركي للفيفا

تقدم النادي الأهلي بشكوى ضد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، وفريق بشكتاش التركي؛ نظير توقيعه عقداً معه دون الرجوع إلى إدارة النادي.

وقال الأهلي في بيان إعلامي أصدره مساء اليوم الجمعة: "نظراً لقيام اللاعب دي سوزا بفسخ عقده من جانب واحد والتوقيع مع نادٍ آخر؛ يود مجلس إدارة النادي الأهلي التأكيد على الآتي:-

- سبق وأن أرسل اللاعب إخطارًا للحصول على جزء من مقدم مستحق سابقًا، وقام النادي بالرد على ذلك الإخطار، ثم اتفق الطرفان على توقيع اتفاقية جدولة احترم النادي بنودها تنتهي بنهاية عقد اللاعب في 30/ 6/ 2021م.

- تأخر اللاعب عن الرجوع للتدريبات مع النادي بسبب عارض صحي، ثم تغيب نتيجة الإصابة، وبمجمل الموسم لم يشارك في أغلب المباريات لأسباب مختلفة، ووقف معه النادي فيها في وقت كان يحتاج خدماته الرياضية.

- رغم تفهم النادي ومساعدته للاعب إلا أن هذا الأخير كان يعمل مع وكيله ونادٍ آخر لفسخ العقد، دون أن يعلم النادي الأهلي بذلك.

- لتحقيق غاية فسخ العقد بتاريخ 26 أغسطس 2020م تقدم بطلب تجزئة جزء من راتب شهر (7) لحسابه بالسعودية وتحويل جزء للسكن، وبالفعل تم سداد السكن للاعب.

- بتاريخ 30 أغسطس 2020م تقدم بفسخ العقد بموجب خطاب فسخ لم يراعِ فيه مقتضيات لائحة أوضاع اللاعبين بالفيفا.

- فوجئ النادي بعد يومين من وصول الإخطار، بقيام اللاعب بفسخ العقد من جانب واحد ثم التوقيع مع النادي؛ في مخالفة صريحة للمواد 14 مكرر و17 من لائحة وضعية وانتقالات اللاعبين بالفيفا.

وعليه فإن النادي الأهلي قام بإرسال إخطار للاعب وللنادي الذي وقع معه؛ لإعلامهم بأن ما وقع فيه مخالفة للوائح الفيفا ويعتبر فسخًا للعقد من جانب واحد دون وجود أي سبب جدي لذلك.

وأمام تعنُّت اللاعب فإن مجلس إدارة النادي الأهلي، وسعيًا منه للحفاظ على حقوق الكيان، وردعًا لكل من يحاول الاعتداء على اعتباره؛ فإنه سيقوم بتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب والنادي بالتضامن بينهما، مع طلب القضاء ضدهما بالغرامات المالية والعقوبات الرياضية اللازمة.

وكان نادي بشكتاش أعلن في الأيام القليلة الماضية التعاقد مع دي سوزا بعقد لمدة عامين بعد تخطي اللاعب الكشف الطبي، وذلك دون التوصل لاتفاق مع الأهلي على انتقال اللاعب.

الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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