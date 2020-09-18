أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قادماً من يوفنتوس.. "هيجواين" يدشن رحلته مع إنتر ميامي الأمريكي

Print
قادماً من يوفنتوس.. "هيجواين" يدشن رحلته مع إنتر ميامي الأمريكي قادماً من يوفنتوس.. "هيجواين" يدشن رحلته مع إنتر ميامي الأمريكي

قادماً من يوفنتوس..

انضم الأرجنتيني هيجواين إلى الفريق الأمريكي إنتر ميامي الأميريكي، قادماً من فريق يوفنتوس، ليلحق بمواطنه الأرجنتيني ماتياس بليجريني، ولاعب الوسط المكسيكي رودولفو بيزارو؛ باعتبارهم الأعلى أجراً في الفريق.


وتسمح لوائح الدوري الأمريكي للفرق بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين خارج سقف الرواتب المحدد في المسابقة.


وقال هيجواين في بيان: "أولاً أتوجه بالشكر إلى إنتر ميامي بسبب الجهود التي قام بها للتعاقد معي، أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة في مسيرتي، كنت أتطلع لخوض تجربة جديدة واللعب في مسابقة مختلفة في مدينة رائعة".


وتابع: "السعادة لا تسعني بالوجود هنا، وهدفي مساعدة الفريق على التطور بما أملكه من خبرة في اللعب في أوروبا". وفي وقت سابق الجمعة، أعلن يوفنتوس انفصاله بالتراضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

شبكة عيون الإخبارية