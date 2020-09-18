أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 5 آلاف كرتون من التمور في عدن

Print
بدء العمل بالعيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بـ"حرض"

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خمسة آلاف كرتون من التمور لفئات العمال الأكثر احتياجًا بمحافظة عدن، حيث وُزع 36 طنًا من التمور على عمال وعاملات النظافة والتحسين في جميع مديريات المحافظة.

وثمن مدير صندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد اللفتة الكريمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لشريحة عمال وعاملات النظافة والتحسين كونهم من الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً لأعمال سابقة نفذها المركز بالشراكة مع مؤسسات محلية في النظافة والإصحاح البيئي في عدن.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

من ناحية أخرى، بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، العمل في العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وقال محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني: هذه العيادة تعد الوحيدة بالمخيم وسوف توفّر الخدمات الطبية المجانية للنازحين؛ للتخفيف من معاناتهم والحد من انتشار الأوبئة والأمراض داخل أروقة المخيم.

وقدّم شكره للمملكة العربية متمثلةً بالمركز، على الدور الذي يقوم به من دعم القطاع الطبي في حجّة وباقي المحافظات الأخرى.

وأفاد رئيس مؤسسة طيبة، الدكتور عبدالرحمن خرد، أن العيادة ستقدم الرعاية الصحية التكاملية للنازحين، وخدمة علاج الإصابات والإسعافات الأولية، والمتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات الطبية، حيث سيستفيد من ذلك 130 أسرة نازحة.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الطبية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

شبكة عيون الإخبارية