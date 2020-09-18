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"العمري": 90 عامًا مرّت والسعودية تزداد تمسكاً بثوابتها وعزمها

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"العمري": 90 عامًا مرّت والسعودية تزداد تمسكاً بثوابتها وعزمها "العمري": 90 عامًا مرّت والسعودية تزداد تمسكاً بثوابتها وعزمها
أشاد بما يتمتع به ولي العهد من همةٍ عالية وفكرٍ حصين وسطي

أكد فؤاد بن سعود العمري، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، أن اليوم الأول من الميزان، يمثل ذكرى توحيد المملكة العربية وتأسيسها على يد الملك المؤسس الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال "العمري": في مثل هذا اليوم ذكرى عظيمة في نفوس الشعب السعودي العظيم، فهو يوم إشعاع ونور، يوم بركة وخير، يوم إنجاز وإعجاز، يوم إصرارٍ على الثوابت الإسلامية وعزمٍ للوصول إلى مستقبل زاهرٍ ونير، ورغبةٍ في التقدم إلى الأمام في جميع مجالات الحياة الحديثة المتطورة خلال مسيرة ناجحة أطلقها الملك عبدالعزيز آل سعود، واستمر عليها من بعده أبناؤه الملوك الميامين إلى عهد العزم والحزم والوفاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك الإنسان العادل المشفق سلمان بن عبدالعزيز يعاضده سمو ولي عهده الأمين صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بهمةٍ عالية ورؤيةٍ سديدة وفكرٍ حصين وسطي.

وأضاف: لله الشكر أولاً وآخر سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من نعم عظيمة أهمها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والاطمئنان واللحمة والانتماء لهذا الوطن المعطاء بثوابت راسخة وسواعد قوية.

وأردف "العمري": أتشرف بهذه المناسبة الغالية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلى سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة أبناء الشعب السعودي العظيم بهذه المناسبة الخالدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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