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نجاح جراحة لمريض يشكو من الخلع المتكرر للكتف في سكاكا

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نجاح جراحة لمريض يشكو من الخلع المتكرر للكتف في سكاكا نجاح جراحة لمريض يشكو من الخلع المتكرر للكتف في سكاكا
باستخدام المنظار وخيوط تزرع في العظم لتثبيت الأنسجة

نجاح جراحة لمريض يشكو من الخلع المتكرر للكتف في سكاكا

تمكّن الفريق الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا من إنهاء معاناة مريض يشكو من خلع متكرر للكتف الأيمن، عن طريق إجراء عملية جراحية نوعية لإصلاح الأنسجة المتمزقة، باستخدام المنظار وخيوط خاصة تُزرع في العظم لتثبيت الأنسجة الممزقة والحلقة الغضروفية الليفية.

وقد تكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى لاستكمال العلاج الطبيعي والتأهيلي بعد فترة النقاهة المقررة من قبل الطبيب المعالج.

يأتي هذا الإنجاز ثمرةً للتعاون المشترك بين صحة الجوف وجامعة الجوف ممثلةً في كلية الطب.الفريق الطبي مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز سكاكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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