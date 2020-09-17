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"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

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"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية "البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية
"السُّلمي" طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية الممولة من إيران

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة مفخخة من دون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط مساء اليوم والتي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قِبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

وجدد السُّلمي في بيان اليوم مطالبته المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة البرلمان العربي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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