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النفط تتراجع على وقع مخاوف ضعف الطلب

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أسعار النفط تتراجع على وقع مخاوف ضعف الطلب النفط تتراجع على وقع مخاوف ضعف الطلب
تعاقدات خام برنت بـ 41.6 دولار للبرميل

أسعار النفط تتراجع على وقع مخاوف ضعف الطلب

انخفضت النفط اليوم (الخميس)، بعد أن ارتفعت بقوة في الجلستين السابقتين؛ إذ عادت المخاوف بشأن ضعف الطلب للظهور من جديد، فيما يستعد المنتجون في خليج المكسيك لاستئناف الإنتاج عقب الإعصار سالي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا أو ما يعادل 1.6 بالمائة إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة ،628 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 4.2 بالمائة أمس، وفقًا لـ "رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتًا أو ما يعادل 1.7 بالمائة إلى 39.46 دولار للبرميل بعد أن قفزت 4.9 بالمائة أمس.

وانخفضت الأسعار أيضًا بفعل زيادة تفوق المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر ومستهلك للوقود في العالم.أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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