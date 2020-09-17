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تعليم عسير تعزز تعاونها مع شركات الاتصالات

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لدعم عمليات "التعلم عن بعد"

تعليم عسير تعزز تعاونها مع شركات الاتصالات

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تعاونها مع شركات الاتصالات Stc )، Zain، Mobily)؛ لدعم عمليات "التعلم عن بعد" في ظل الظروف الراهنة، بتوجيه من أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال.

وأكد مدير عام التعليم في عسير، سعد الجوني، خلال اللقاء، على تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم المرحلة الحالية وأهداف رؤية المملكة 2030، في سياق اهتمامات وزارة التعليم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور.

وبما توفره من خدمات إلكترونية، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه الطلاب فيما يتعلق بضعف الاتصال في بعض المناطق وإيجاد الحلول العاجلة لها.

كما بحث "الجوني" مع مسؤولي فرع وزارة النقل والشؤون الصحية تعزيز أوجه الشراكة وتطويرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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