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كورونا في سوريا.. الأمم المتحدة تتحدث عن "انتشار واسع"

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كورونا في سوريا.. الأمم المتحدة تتحدث عن "انتشار واسع" كورونا في سوريا.. الأمم المتحدة تتحدث عن "انتشار واسع"
أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المبلغ عنها وعددها 3628 حالة

كورونا في سوريا.. الأمم المتحدة تتحدث عن

قال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: إن التقارير الواردة من داخل سوريا، تشير إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا، أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المبلغ عنها، وعددها 3628 حالة فقط.

وقال مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء: إن مدى تفشي كوفيد-19 الناجم عن ، لن يُعرف حتى يتم زيادة الاختبارات المعملية في جميع أنحاء سوريا.

وأضاف: "نحن نعلم أن انتقال العدوى في المجتمع منتشر؛ حيث لا يمكن تتبع ما يقرب من 90% من الحالات المؤكدة حديثًا إلى مصدر معروف".

وتابع: "معدلات الإصابة بين العاملين في قطاع الصحة آخذة في الارتفاع أيضًا".

قال لوكوك إنه حتى قبل انتشار الوباء، كانت سوريا تعاني من نقص في العاملين بالمجال الصحي، كما أدى نقص الإمدادات والإغلاق المؤقت إلى زيادة الضغط على النظام الصحي المتداعي.

وأوضح في 27 أغسطس، أنه تم الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 بين السكان في مخيمين للنازحين في شمال شرقي البلاد، هما مخيم الهول وعريشة.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف أن خمسة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى ميداني في الهول، ثبتت إصابتهم بالفيروس في الأسابيع السابقة.سوريا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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