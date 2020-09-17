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إبراهيم فايق لـ رضا عبد العال بعد توليه نادي طنطا: انت مسبتش مدرب في حاله ورينا هتعمل ايه

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شبكة عيون الإخبارية