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"النيابة" تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي

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"النيابة" تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي "النيابة" تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي
بعد 24 ساعة من نفي شرطة المدينة لما تم تداوله في مقطع إزالة التعديات

حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات عن طريق ‫مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.

وشددت على أن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.

وجاء تحذير النيابة العامة من نشر الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها ما زالته، موضحاً أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.

وأوضح حينها المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكانت مصادر "سبق" قد كشفت أمس حقيقة صاحب المقطع، مبينة أنه لا يملك صكاً، وأن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.

النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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