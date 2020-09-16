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كورونا يصيب 963 فلسطينياً جديداً.. ويسلب الحياة من 15

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كورونا يصيب 963 فلسطينياً جديداً.. ويسلب الحياة من 15 كورونا يصيب 963 فلسطينياً جديداً.. ويسلب الحياة من 15
لجنة الطوارئ تبحث اتخاذ إجراءات للحد من العدوى

كورونا يصيب 963 فلسطينياً جديداً.. ويسلب الحياة من 15

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بتسجيل 963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 302 إصابة تلتها محافظة الخليل بواقع 130 إصابة، كما سجل قطاع غزة 94 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

من جهته، أعرب رئيس الفلسطينية محمد اشتية، عن قلقه من تزايد أعداد الإصابات والوفيات مقلقة.

وبين أن لجنة الطوارئ العليا مجتمعة لبحث الحالة الوبائية في فلسطين وإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 42.379، تعافى منها 29.583 وبلغت الوفيات 276.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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