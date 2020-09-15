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"" مستعد لبيع دول بالشرق الأوسط أنظمة تسلح حصلت عليها إسرائيل

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"ترامب" مستعد لبيع دول بالشرق الأوسط أنظمة تسلح حصلت عليها إسرائيل "" مستعد لبيع دول بالشرق الأوسط أنظمة تسلح حصلت عليها إسرائيل
لفت إلى أنه سيصب في صالح سوق العمل الأمريكية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم (الثلاثاء)، عن استعداده لبيع دول أخرى بالشرق الأوسط نفس أنظمة الأسلحة، التي حصلت عليها إسرائيل، لافتاً إلى أن ذلك سيكون في صالح الولايات المتحدة وسوق العمل الأمريكية.

وقال "ترامب" في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قبل مراسم تقام في البيت الأبيض اليوم لتوقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات ثم البحرين: "إنها بلدان غنية جدًا في معظمها"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى رغبة الإمارات في شراء مقاتلات "إف 35".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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