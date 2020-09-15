"مهارات التغلب على الضغوط النفسية".. في محاضرة بالجامعة الإسلامية

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ضمن جهود توعية الطلاب خلال جائحة فيروس كورونا

نفذت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في مركز الإرشاد الطلابي بالجامعة، اليوم، محاضرة بعنوان "مهارات التغلب على الضغوط النفسية"، وذلك ضمن جهود الجامعة في توعية الطلاب خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشار مدير مركز الإرشاد الطلابي د. هلال الحارثي، إلى الدعم الذي يتلقاه المركز من رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، لتثقيف الطلاب وخصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث يتعرض الطلبة لضغوط أكاديمية واجتماعية ونفسية مما يؤكد ضرورة تثقيفهم والوقوف إلى جانبهم لمواصلة دراستهم الأكاديمية.

وأبان د. "الحارثي" أن المحاضرة تأتي لتعزيز الصحة النفسية لدى الطلاب والمجتمع الجامعي بصفة عامة، وذلك خلال فترة الدراسة عن بعد، ضمن سلسلة محاضرات توجيهية وإرشادية في مجال تثقيف الطلاب، وتعزيز الصحة النفسية يقوم بها مركز الإرشاد الطلابي.

من جهته قال أستاذ علم النفس المساعد بالجامعة د. علي السويهري، خلال محاضرته إن تعقّد الحياة الحديثة والتقدم المادي والتكنولوجي ساعد في زيادة الضغوط النفسية على الأفراد، وأصبحت الضغوط طريقة حياة الكثيرين، باعتبار الفرد يصرف طاقة كبيرة حتى يحاول التخلص منها، ولكن بدون نتيجة، وعلى الرغم من وجود طرق عديدة ومفيدة للتخلص من ذلك، إلا أن المجتمع لا يزال يعاني من مشكلات كبيرة أساسها تلك الضغوط، وربما تكون طريقة حياة بعض الأفراد في معالجة الضغوط غير صائبة.

وتناول د. "السويهري" عددًا من المحاور حول الضغوط النفسية التي تحدث للفرد، وطرق الوقاية منها، وتحديد الاستراتيجيات العامة للتعامل مع تلك الضغوط المختلفة خاصة لدى طلاب الجامعة، وأبرز الطرق العلمية التي يمكن تنفيذها للتعامل معها.

وقدم د. "السويهري" عدداً من النصائح لتخفيف الضغط النفسي والتي يجب اتباعها لحياة متوازنة، وهي: ضرورة تحديد مصادر الضغط النفسي، وأهمية تنظيم أسلوب الحياة لتخفيف تلك الضغوط من خلال وضع أهداف وتوقعات حقيقية، والتسامح والتفاهم مع الآخرين، والتخلص من المشكلات، وأخذ راحة أو إجازة، سواء خلال الأسبوع، أو خلال اليوم، والبحث عن التنوع في العمل أو في الترفيه، ومساعدة الآخرين، وممارسة الرياضة، والاهتمام بالتغذية الجيدة والنوم الجيد، والتفكير بهدوء وعدم الانفعال.