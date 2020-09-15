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يتقدمها ميسي ورونالدو ولاعب عربي يقترب.. نجوم الكرة الأعلى أجرًا بالعالم

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حسب قائمة "فوربس"

يتقدمها ميسي ورونالدو ولاعب عربي يقترب.. نجوم الكرة الأعلى أجرًا بالعالم

احتفظ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمكانه على رأس قائمة "فوربس" للاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا بعد أن جنى نحو 126 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي، فيما جاء "غريمه" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني.

وكان نجم برشلونة شاغل الناس خلال الشهر المنصرم، وذلك بعد أن عبر عن رغبته بمغادرته قلعة "الكامب نو" عقب تحقيقه العديد من الإنجازات التاريخية والأرقام القياسية مع العملاق الكتالوني.

فإثر موسم "صفري" مخيب للآمال، اعتقد ميسي أن بإمكانه المغادرة مجانًا، لكن برشلونة ورابطة الدوري الإسباني عارضا هذا الأمر، مصرين أنه ليس بإمكانه المغادرة بسهولة.

أما بالنسبة لرونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، فقد جاء المركز الثاني في القائمة بعد أن حقق أرباحًا قدرها 117 مليون دولار من عقده مع "السيدة العجوز، بالإضافة إلى أنشطته التجارية خارج الملعب.

ويحتل نجما باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي، المركزين الثالث والرابع على التوالي، فيما حاز مهاجم ليفربول، النجم المصري، محمد صلاح المركز الخامس، بحسب موقع "جول" الرياضي.

وضمت المراكز الأخرى، الفرنسي بول بوغبا، الفائز بكأس العالم، ومهاجم برشلونة أنطوان غريزمان، ومنبوذ ريال مدريد غاريث بيل، ومهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي وحارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

يتقدمها ميسي ورونالدو ولاعب عربي يقترب.. نجوم الكرة الأعلى أجرًا بالعالم

الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة فوربس للاعبي كرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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