كيف تحصل على تحليل موثق ومعتمد للقدوم إلى السعودية من أي دولة.. هنا التفاصيل

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لتتمكن من ركوب الطائرة

أقرت المملكة عددًا من الإجراءات التي تخص دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة؛ وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وضمن الفئات التي سُمح لها بالدخول إلى المملكة بدءًا من 15 سبتمبر ومن غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة؛ على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

ووفقًا للقرار فإن الجهات الموثوقة هي الجهات المعتمدة لدى المملكة، وفي هذه الحالات والظروف تكون السفارات السعودية بالخارج هي الجهات التي تحدد المعامل الطبية المعتمدة وكذلك القنصليات والملحقيات، بالإضافة إلى اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا بالمملكة، ولن يتمكن أي شخص من الصعود للطائرة إلا بوجود هذا الفحص؛ وعلى ذلك يجب التواصل المباشر مع الهيئات الرسمية السعودية في كل دولة وتمثلها سفارات خادم الحرمين الشريفين.

وفي مصر على سبيل المثال حدد 15 معملًا طبيًّا متخصصًا في التحاليل في جميع المحافظات المصرية لعمل فحص PCR وتعتمدهم السفارة السعودية وشركات الطيران؛ وفقًا لتعميم موجه لها باعتماد هذه المعامل، كما أن النتائج الخاصة بالشخص ربما ترسل من هذه المعامل للجهات المختصة مباشرة.