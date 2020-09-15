أخبار عاجلة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
وفاة اللواء "عدنان سلامة".. أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماء و35 درجة.. 5 توصيات من "المواصفات تحميك" عند استخدام الخرسانة الجاهزة

Print
ماء و35 درجة.. 5 توصيات من "المواصفات تحميك" عند استخدام الخرسانة الجاهزة ماء و35 درجة.. 5 توصيات من "المواصفات تحميك" عند استخدام الخرسانة الجاهزة
حملة أوصت بالتأكد من عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاجها عند الاستخدام

ماء و35 درجة.. 5 توصيات من

دعت الحملة التوعوية "المواصفات تحميك" التي أطلقتها الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، المستهلكين عند استخدام الخرسانة الجاهزة في البناء إلى ضرورة التأكد من حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية؛ مشيرة إلى أن هذه العلامة إلزامية على المصانع منذ سبتمبر 2019م.

كما أوصت المواصفات السعودية، المستهلكين بضرورة التأكد من عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام، وتضمنت التوصيات أهمية التحقق من أن درجة حرارة الخرسانة لا تتجاوز 35 درجة مئوية؛ داعية إلى قراءة ورقة التسليم التي يقدّمها المصنع بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة في الموقع هي نفس المطلوبة والموصى بها.

وطالبت "المواصفات السعودية" المستهلكين والمقاولين بالتقيد بإضافة إلى الخرسانة؛ وفق المعدلات الموصى بها في المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

كانت المواصفات السعودية قد أطلقت حملتها التوعوية "المواصفات تحميك"؛ لتعريف المستهلك بدور المواصفات القياسية في تحقيق السلامة والجودة بالمنتجات والخدمات؛ مشيرة إلى أن هذه الحملة مستمرة وستشمل العديد من المنتجات التي تمس سلامة المستهلك بشكل أساسي.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

شبكة عيون الإخبارية