"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

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"الأرصاد" نبهت من أمطار ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).حالة الطقس الأرصاد الباحة