أخبار عاجلة

السياحة: معرض للآثار المصرية قريبا في الرياض -
"فرخة سفاجا".. اتكسرت واتعالجت بـ7 آلاف جنيه -
إليسا تغازل أصالة والفيشاوى يستعد لطرح"نمبر 2" وصديقة براد بيت تتهم "أنجلينا جولى" -
مرتضى منصور يعلن مدرب جديد للزمالك خلال 48 ساعة -
حلمها تحقق.. ردينة سعد الأولى على الثانوية للمكفوفين فى أول يوم تدريب صحفى باليوم السابع -
أحمد مرتضي منصور : كارتيرون كداب .. وهؤلاء الأقرب لتدريب الزمالك -
بشرى لأولياء الأمور.. كل مستلزمات أولادك هتلاقيها بتخفيضات كبيرة بمعرض "أهلا مدارس" -
محمد شبانة.. محمد إبراهيم يوقع للأهلي بانون والبلايلي في الطريق و أجاي يرفض -
شبانة: الأهلي يتحرك لضم هيما بعد واقعة بيراميدز -
السفير الياباني فى رسالة باللغة العربية شباب مصر ثروة قومية والسيسى تربطه علاقات قوية باليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جمعية الإرشاد السياحي".. دور محوري في إبراز معالم المملكة وجذب الاستثمارات

Print
تُسهم في تطوير خدمات ممارسي النشاط ..وترحب بانضمام سفراء جدد لخدمة القطاع

تلعب الجمعية للإرشاد السياحي، دورًا مهمًا لتنشيط السياحة السعودية وإبراز معالمها وكذلك لها تأثير كبير المملكة، والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها.

ويعد المرشد السياحي سفيرًا داخل وطنه وله الدور المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة التي يقوم بها والبلد الذي يزوره، وتنشيط ونمو السياحة في المملكة.

ووجود مهنة المرشد المتقاضي الأجر هي خدمة للسياح، على اختلاف لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهي فكرة جاذبة لها بريق خاص.

ولم تتوان الجمعية السعودية للإرشاد السياحي في تقديم كل الدعم للمرشدين السياحيين، حيث تُسهم الجمعية في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط .

ومنذ تأسيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي بالمملكة في ٢٩ / ٠٧/ ١٤٣٥هـ تحت إشراف وزارة السياحة لتكون أول جمعية مهنية تختص بالإرشاد السياحي في المملكة، ثم انتقل الإشراف عليها اداريًا وماليًا الى وزارة الموارد البشرية، ليبقى الإشراف عليها فنيًا من وزارة السياحة، وهي تعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، وكذلك تقديم الدورات والخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية، ودائمًا تفتح الجمعية ذراعيها أمام الجميع لانضمام سفراء جدد لخدمة السياحة في المملكة.

يُذكر أن نتائج انتخاب مجلس إدارة الجمعية التي أجريت منذ أيام قد جاءت كالتالي: سطام البلوي (رئيس الجمعية) - محمد جمعة (نائب رئيس الجمعية) - محمد العطاس (أمين الصندوق).

وتم انتخاب أعضاء المجلس وهم: (اعتماد المسعري - نادية قربان - مانع اليامي - عادل الحجري - محمد المحمد - أحمد المالكي - غازي العنزي - خالد خفاجي - منى البلطان - عبدالكريم السلوم).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات

متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات

السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع

السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية