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مدرب الأهلي: نتمنى تحقيق نتائج إيجابية للمضي قدمًا في البطولة القارية

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مدرب الأهلي: نتمنى تحقيق نتائج إيجابية للمضي قدمًا في البطولة القارية مدرب الأهلي: نتمنى تحقيق نتائج إيجابية للمضي قدمًا في البطولة القارية
في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشرطة العراقي

مدرب الأهلي: نتمنى تحقيق نتائج إيجابية للمضي قدمًا في البطولة القارية

قال المدير الفني للنادي الأهلي فلادان ميلويفيتش: لقد أنهينا مواجهات الفريق في الدوري السعودي منذ أيام قليلة ولم يكن لدينا وقت طويل للإعداد لمواجهات دوري أبطال آسيا، ونتمنى أن نقدم كرة قدم جميلة مع تحقيق النتائج الإيجابية للمضي قدمًا في البطولة.

وجاء حديث المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام الشرطة العراقي ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتابع: سعيد بعودة عدد من اللاعبين المصابين لدعم الفريق في المواجهات الهامة المقبلة؛ حيث شاركوا في التدريبات الإعدادية لمواجهة الغد؛ حيث سنلعب عددًا كبيرًا من المباريات في وقت قصير، لكننا سنركز على كل مباراة على حدة من أجل تحقيق الانتصار والوصول للأدوار المقبلة.

وأضاف: أن ساريتش واحد من الرباعي الأجنبي في صفوف الفريق، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب.


من جانبه قال الكابتن عمر السومة: نمتلك لاعبين مميزين ولديهم إمكانيات عالية في كافة مراكز اللعب ومصممون على تحقيق الفوز والوصول إلى الأدوار المقبلة.

وتابع: فقدنا اللاعب الفيس ساريتش للإصابة، لكننا نملك البديل المناسب لتقديم الإضافة الفنية المرجوة للفريق.النادي الأهلي فلادان ميلويفيتش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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