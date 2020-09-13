شباب الأخضر يختتمون معسكر كرواتيا

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في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، اليوم الأحد، معسكره في كرواتيا، على هامش الدورة الدولية الودية، التي شارك فيها "الأخضر" في إطار برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر"، صباح اليوم، حصته التدريبية، تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، طبّق اللاعبون خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مران على إنهاء الكرة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

المنتخب السعودي كرواتيا