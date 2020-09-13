أخبار عاجلة

طريقة تحضير عجينة الفيتاج لعمل الميل فاي -
طريقة عمل عجينة الفيتاج -
خطف ابن مي يكشف جانب مخفي من حياة طارق.. حب قديم ومواقف لا يحب أن يذكرها -
اتصال بزوجة رؤوف يشعل غضب قابيل -
ملعب ONTime- إنفراد جديد من شوبير .. الأهلي يقترب من إنهاء صفقة محلية ويواصل مفاوضات البلايلي وبانون -
ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق -
ملعب ONTime - خاض تعرف على أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك وتفاصيل عقده مع التعاون السعودي -
ملعب ONTime - أحمد شوبير يعرض خطاب كارتيرون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الزمالك للرحيل -
ملعب ONTime - موجز لاهم عناوين الأخبار الرياضية مع شوبير بتاريخ 17-9-2020 -
اللقاء الخاص مع "أحمد الجوهري" بضيافة (أميرة جمال) بتاريخ 17/09/2020 - Be ONTime -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خميس مشيط.. مصادرة وإتلاف أكثر من 15 طناً من الأغذية الفاسدة

Print
خميس مشيط.. مصادرة وإتلاف أكثر من 15 طناً من الأغذية الفاسدة خميس مشيط.. مصادرة وإتلاف أكثر من 15 طناً من الأغذية الفاسدة
خلال 248 جولة نفّذتها البلديات الفرعية التابعة لها الأسبوع الماضي

خميس مشيط.. مصادرة وإتلاف أكثر من 15 طناً من الأغذية الفاسدة

نفّذت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، الأسبوع الماضي، 248 جولة ميدانية للمراقبين، أسفرت عن مصادرة وإتلاف نحو 15,328 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصد 32 مخالفة صحية، وإغلاق 8 منشآت تجارية أخرى، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وتهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار المستجد، مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.بلدية محافظة خميس مشيط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

شبكة عيون الإخبارية