دراسة: ممارسة الرياضة لدقيقتين تعزز القدرات العقلية وتحسن وظائف التعلم

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باحثون من جامعة يونشوبينج في السويد: تساعد على التخطيط وحل المشكلات

أظهرت دراسة جديدة أنه في حال شعور الإنسان بالقليل من الكسل، فإن ممارسة التمارين الرياضية لدقيقتين فقط، يمكنها تعزيز قدراته العقلية.



وحلل باحثون من جامعة جامعة يونشوبينج في السويد 13 دراسة، تتمحور حول تأثيرات التمارين الرياضية في الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما، التي أجراها علماء بين عامي 2009 و2019، بحسب "سي إن إن".



وخلص هؤلاء إلى أن ممارسة الرياضة بين دقيقتين وساعة كاملة، في تمارين مثل الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية، تحسن وظائف التعلم والذاكرة لدى البالغين.



ولاحظ الباحثون أن ممارسة التمارين بين كثافة متوسطة إلى كبيرة، حتى لو كانت لـ120 ثانية فقط، تؤدي إلى تعزيز ذاكرة التعلم والتخطيط وحل المشكلات والتركيز.



وأكدوا أن هناك صلة وثيقة بين التمارين البدنية والقدرة على التعلم. ومع ذلك، شدد الباحثون السويديون على أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد الاستراتيجية المثلى للتمارين.



وتظهر المراجعة المنهجية للدراسات السابقة، أن التمارين الرياضية قبل الترميز تؤدي إلى تحسين وظائف التعلم. وعرف الباحثون الترميز بأنه المرحلة الأولى من عملية تخزين المعلومات في الذاكرة، وهي مرحلة معالجة المعلومات.



وهذه ليست الدراسة الأولى التي تظهر فوائد التمارين الرياضية على عافية الإنسان. ففي مايو الماضي، قالت دراسة نشرت في مجلة علمية أمريكية، وتناولت أشخاصا معدل أعمارهم 66 عاماً، إن التمارين المنتظمة يمكنها أن تحسن مهارات التفكير والنطق.



ويعود ذلك إلى زيادة معدل ضربات القلب خلال التمارين، تضخ مزيدا من الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ، ما يحفز إفراز الهرمونات التي تعزز إنتاج خلايا دماغ جديدة.



وقال مؤلف الدراسة مارك بولين وهو أستاذ علم وظائف الأعضاء والتغذية في جامعة كالجاري في كندا، "حتى إذا بدأت برنامجا رياضيا في وقت لاحق من الحياة، فقد تكون الفائدة لدماغك هائلة".