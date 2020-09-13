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"المطيري": ننطلق لنحقق طموحات 2500 رحال.. و"المنتدى العالمي" قريباً في المملكة

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بداية الأعمال من منطقة عسير

أعلن، أمس السبت 12 سبتمبر 2020، انطلاق جمعية الرحالة السعوديين، بحضور العديد من الرحالة والمهتمين بشئون الترحال والسفر ووسائل الإعلام وممثلي الشركات السياحية.

وعقد مجلس إدارة الجمعية مؤتمراً صحفياً؛ للحديث عن خطة العمل للجمعية في المرحلة القادمة، وتفاصيل العضوية وفق رؤية المملكة 2030م.

وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمات لمجلس الإدارة برئاسة الرحالة إبراهيم المطيري، ثم عرض مرئي لأنشطة الجمعية وشرح طرق العضوية.

وأكد الرحال إبراهيم المطيري رئيس مجلس الإدارة لـ"سبق" أن الجمعية أنشئت لتوحيد الجهود وتدفع بالرحالة السعوديين إلى الإبداع ووضع مفاهيم محددة وتعريف بالرحال، وتقديم العديد من البرامج الأخرى وتقديم الاستشارات والدورات والمحاضرات والتي تهدف لزيادة الوعي المجتمعي.
وكشف المطيري لـ"سبق" عن أبرز الطموحات للجمعية في المستقبل، وهو استضافة المنتدى العالمي للرحالة في المملكة ليكون هدفا لأبناء المملكة؛ لأن السياحة وقدرات الشباب المملكة تتصدر التجارب والمبادرات العالمية في الترحال.

ولفت المطيري إلى أن الجمعية ستضم في عضويتها حاليا الرحالة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم لاحقاً الدول العربية؛ نظرا لمكانة المملكة العربية على صعيد الترحال العربي، وانطلاقا إلى العالمية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حصر فعلي ودقيق بأعداد الرحالة في المملكة ولكن بأي حال من الأحوال لن يزيدون عن 2500 رحال.

من جهته أشار عاتق آل شريف نائب رئيس الجمعية إلى انطلاق أعمال الجمعية وتنفيذ الخطط الموضوعة ستكون في عاصمة السياحة السعودية، وهي منطقة عسير برعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة.

وأوضح آل شريف أنه ستعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية مع عدة جهات متخصصة مهتمة بالترحال وإبراز الموروثات السعودية من القطاعين العام والخاص.

وأبدى آل شريف سعادته الغامرة بانطلاق الجمعية وأعمالها بعد جهد كبير، مبيناً أن الهدف الشامل للجمعية هو تحقيق التطلعات الوطنية للسياحة السعودية محليا وإقليميا وعالميا، والترويج والتوعية بأهمية السفر والترحال، وتأثيره على قطاع السياحة.

يذكر أن المؤتمر شهد، تدشين العضويات الخاصة بالانضمام إلى الجمعية، والتي تكونت من 7 عضويات، عضوية العامل، والمنتسب، والرحالة، وعضوية الرحالة المستشار، والرحالة الخليجي، والعضوية الفخرية، وأخيراً العضوية الشرفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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