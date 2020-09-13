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دعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من نشاط إدارة دورة الإيرادات

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دعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من نشاط إدارة دورة الإيرادات دعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من نشاط إدارة دورة الإيرادات
إحدى الفرص الاستثمارية الـ 10 ذات الأولوية حسب الاستراتيجية في القطاع الصحي

دعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من نشاط إدارة دورة الإيرادات

دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المنشآت والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من نشاط إدارة دورة الإيرادات (Revenue Cycle Management)، الذي يعد إحدى الفرص الاستثمارية العشرة ذات الأولوية حسب استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي.
ويتلخص نشاط إدارة دورة الإيرادات بأن تتعاقد منشأة صغيرة أو متوسطة مع مقدمي الرعاية الصحية مثل المستشفيات، المجمعات الطبية، وغيرها من الأنشطة الصحية، لتعمل على تنظيم الدورة المستندية وتقديم خدمة رفع المطالبات ومتابعتها ومعالجتها نيابة عن مقدمي الرعاية الصحية مع شركات التأمين لتحصيل مبالغ مالية مقابل الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم.
ويستفيد مقدم الرعاية الصحية من المنشآت العاملة في نشاط إدارة دورة الإيرادات، بأن تعمل على تنظيم اجراءات رفع الموافقات الطبية لشركات التأمين، وتقديم خدمات الترميز الطبي والفوترة وتنمية الإيرادات وخدمات التقنية والمالية والاستشارية، إضافة إلى معالجة المطالبات والموافقات المرفوضة ومعرفة مصدر الخطأ والعمل على تصحيحه.
وتبدأ عملية ترخيص نشاط إدارة دورة الإيرادات بإصدار السجل التجاري من وزارة التجارة بنشاط "إدارة دورة الإيرادات"، ثم التسجيل بوزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية، وإصدار شهادة الزكاة وشهادة انتساب الغرفة التجارية، ورخصة البلدية، يلي ذلك الحصول على ترخيص الترميز الطبي الأسترالي (ICD10 - AM) من المجلس الصحي السعودي عن طريق منصة "صحة" ، وصولًا إلى اعتماد المنشأة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، ولمعرفة متطلبات تأهيل شركات إدارة دورة الإرادات للحصول على الاعتماد زيارة الرابط التالي:
https://cchi.gov.sa/Providers/Pages/RCM.aspx .
يذكر أن "منشآت" تحرص على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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