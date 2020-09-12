أخبار عاجلة

"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات -
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ -
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماذا يرى المريض في الغيبوبة.. "نواف" يكشف كيف عاشها وما شاهده وسمعه؟

Print
ماذا يرى المريض في الغيبوبة.. "نواف" يكشف كيف عاشها وما شاهده وسمعه؟ ماذا يرى المريض في الغيبوبة.. "نواف" يكشف كيف عاشها وما شاهده وسمعه؟
فقد القراءة والكتابة وأمضى شهراً في التعلم على المشي من جديد!

ماذا يرى المريض في الغيبوبة..

بعد تعرض نواف لحادث سير في يوم تخرجه من الجامعة، فقد وعيه وتكسرت جمجمته دخل على إثرها في غيبوبة استيقظ بعدها، حيث أجريت له عمليتان في المخ وعلى إثرها فقد جزءاً من ذاكرته ودخل في غيبوبة وبعد استيقاظه منها لم يكن قادراً على تمييز الأحلام من الواقع لكنه تعافى تدريجياً مع مرور الزمن!

وفي التفاصيل كشف نواف تفاصيل ما تعرض له أثناء غيبوبته في تقرير محمد الرزقي لبرنامج mbc في أسبوع وروى كيف عاش في الغيبوبة ما سمع وماذا رأى؟.

وقال: يوم كنت على السرير وبدأت في الغيبوبة هنا بدأ عالم ثاني! أشخاص، أصوات، ناس، كأنني في العالم الطبيعي تماماً ليس هناك شيء ثاني!

وأضاف: وقت الغيبوبة جسمي كامل وكل الأشياء التي أحس فيها كاملة، مهما أحسست بنقص أو شيء في الغيبوبة أشعر به! فمثلاً قدمي بترت في العالم الواقعي، لكن في الغيبوبة وشاهدت هذه الأشياء قدمي موجودة وأمشي عليها! ولو كان أهلي يلمسون جسدي أو يريدون أن يكلموني أو يصحّوني لا أعلم عنهم ماذا يقولون أو يفعلون!

وأردف: في نهاية الغيبوبة أحسست بأحلى وأجمل شعور كنت في الأعلى وسط غيوم ثقيلة بعد الإزعاج والزحمة التي مررت بها! مشيراً بأنه فور استيقاظه من الغيبوبة بدأت الأمور تختلط عليه بين الخيال والحقيقة ومكث 4 أيام ليتأكد الفرق بين ما كان يعيشه في عالم الغيبوبة والعالم الحقيقي الذي عاد إليه.

وتابع: فقدت من الحادث والغيبوبة القراءة والكتابة وبدأت التعلّم عليها من جديد كما أمضيت شهراً في التعلم على المشي من جديد!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة

"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة

مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات

مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات

إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟

إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟

"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك

"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك

شبكة عيون الإخبارية