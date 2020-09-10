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"الجمارك " تحذر: 3 حالات تعد "جريمة تهريب"

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حذّرت الجمارك من إخفاء المستندات عن الجمارك أو التلاعب بها بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية.

وحددت الجمارك ثلاث حالات تعد أكثر الحالات قانونياً كجريمة تهريب أو ما في حكمها، وهي: إدخال البضائع إلى البلاد دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في النظام، وكذلك تجاوز البضائع للدائرة الجمركية دون التصريح عنها نظاماً في الإدخال أو الإخراج، إضافة إلى تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة لقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.

الجمارك السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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