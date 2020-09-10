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7924 مستفيداً من خدمات العيادات الاستشارية في المراكز الصحية في الجوف

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7924 مستفيداً من خدمات العيادات الاستشارية في المراكز الصحية في الجوف 7924 مستفيداً من خدمات العيادات الاستشارية في المراكز الصحية في الجوف
خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي في طب الأسرة والباطنة والولادة

7924 مستفيداً من خدمات العيادات الاستشارية في المراكز الصحية في الجوف

قدمت العيادات الاستشارية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في "المخطط، ومركز صحي قارا، ومركز صحي الملك فهد بمحافظة دومة الجندل" بالجوف، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، خدماتها لـ 7924 مستفيداً، وذلك في تخصصات "طب الأسرة - والباطنة - والنساء والولادة - والعيون - والأطفال"، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة.

وأوضحت صحة الجوف أن العيادات الاستشارية في المراكز تهدف إلى تسهيل إيجاد الخدمات للمراجعين في الأحياء بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات، وتقليص فترات الانتظار في المستشفيات، إضافة إلى رفع كفاءة المراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيدين من خدماتها.

يذكر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 327889 مراجعاً ومراجعة، استفادوا من خدمات عيادات الأسنان والأمراض المزمنة والطفل السليم والحقن والفحوص الإشعاعية والمخبرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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