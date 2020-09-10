الرابعة لهذا العام..‫ "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

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يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية (715) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (نوفمبر2020- يناير2021).

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.المؤسسة العامة للحبوب