أخبار عاجلة

مفاجأة حمو بيكا لعروسته وحفل سميرة سعيد ورسالة شيرين لجمهورها ومسلسل محمد رمضان #الشعب_معاك_ياريس -
باب الخلق حلقة الجمعة 11 ديسمبر 2020 -
ارحموا ابراهيموالد ابراهيم بائع الفريسكا : ابني مش عايز حاجة بلاش اشائعات#النهار #اخر_النهار -
الفبركة الاخوانية تقرير دليلك كيف تكون متامر واهبل في 7 خطوات#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مفاجأة..إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي #النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مكالمة يوسف طلعت محامي الكنيسة الانجيلية و ممثيلها القانوني#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حمدالله" يتوَّج بلقب هداف الدوري السعودي.. للمرة الثانية على التوالي

Print
"حمدالله" يتوَّج بلقب هداف الدوري السعودي.. للمرة الثانية على التوالي "حمدالله" يتوَّج بلقب هداف الدوري السعودي.. للمرة الثانية على التوالي
اعتلى صدارة الهدافين بـ29 هدفًا

تُوِّج مهاجم النصر، المغربي عبد الرزاق حمدالله، بلقب هداف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/ 20 بعد تسجيله 29 هدفًا؛ ليعتلي قائمة الهدافين بفارق هدفين عن أقرب منافسيه (هداف الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز).

ونجح حمدالله في المحافظة على لقب الهداف للموسم الثاني تواليًا بعد نجاحه في تحقيق لقب الهداف في الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، في حين كان وصيفه الفرنسي "قوميز" والكاميروني ليندر توامبا بـ21 هدفًا.

وحل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي في المركز الثالث بعدما سجل 19 هدفًا، وهو الرقم نفسه الذي سجَّله في الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الرابع.

وغاب السومة عن تحقيق لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي بعد نجاحه بتحقيق اللقب في 3 مواسم متتالية، كانت في مواسم 2014-2015 الذي أنهاه بتسجيل 22 هدفًا، وموسم 2015-2016 حينما سجل 27 هدفًا، وموسم 2016-2017، وهو آخر موسم حقق فيه لقب الهداف بتسجيله 24 هدفًا.

يُذكر أن مهاجم النصر المعتزل ماجد عبد الله يعتبر أكثر لاعب يحقق لقب الهداف في تاريخ الدوري السعودي بواقع 6 مرات، يليه مهاجم الشباب المعتزل ناصر الشمراني الذي حقق اللقب في 5 مناسبات سابقة.النصر عبدالرزاق حمدالله دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية