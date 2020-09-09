أخبار عاجلة

باب الخلق حلقة الجمعة 11 ديسمبر 2020 -
ارحموا ابراهيموالد ابراهيم بائع الفريسكا : ابني مش عايز حاجة بلاش اشائعات#النهار #اخر_النهار -
الفبركة الاخوانية تقرير دليلك كيف تكون متامر واهبل في 7 خطوات#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مفاجأة..إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي #النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مكالمة يوسف طلعت محامي الكنيسة الانجيلية و ممثيلها القانوني#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة الحرمين تقيم الحفل الختامي للانتهاء من أنشطة رمضان وحج ١٤٤١هـ

Print
رئاسة الحرمين تقيم الحفل الختامي للانتهاء من أنشطة رمضان وحج ١٤٤١هـ رئاسة الحرمين تقيم الحفل الختامي للانتهاء من أنشطة رمضان وحج ١٤٤١هـ
تضمن استعراض أهم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها في ظل جائحة كورونا

رئاسة الحرمين تقيم الحفل الختامي للانتهاء من أنشطة رمضان وحج ١٤٤١هـ

نظّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، الحفل الختامي بمناسبة الانتهاء من أنشطة موسم رمضان المبارك وحج عام ١٤٤١هـ، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، والقيادات الأمنية ووكلاء الرئيس العام.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًّا حول الأعمال التي قدمتها الرئاسة خلال موسم رمضان المبارك وحج عام ١٤٤١هـ، واستعراض أهم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الرئاسة في ظل جائحة كورونا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ونوّه نائب وزير الحج والعمرة إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بالحاج والمعتمر وما يُقدَّم لهم من دعم سخي في مختلف المجالات, مشيداً بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة وما تقدمه من أعمال خدمةً لضيوف الرحمن التي كان لها أكبر الأثر في تجويد الخدمات المقدمة، واستدامتها بذات الكفاءة والجودة على مدار العام.

من جهته ثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجهود التي تضافرت وأسهمت في إنجاح موسم رمضان المبارك وحج عام ١٤٤١هـ في ظل جائحة كورونا التي جعلت العناية بالحجاج وتلبية احتياجاتهم هدفًا أساسيًّا لها، وعملت على تهيئة المسجد الحرام ومرافقه وتعقيمه من وباء كورونا لكي يؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة وضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ونوه بما تحظى به الرئاسة من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين والتعاون البنّاء بين الجهات المشاركة، والجهود الكبيرة التي بُذلت لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

من جانبه استعرض قائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم بن عمر الهذلي، دور الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية والتناغم والتعاون المشترك وكيفية تطبيق الخطط، مشيراً إلى ما اتُّخذ من تدابير صحية خلال موسم حج 1441هـ وإجراءات وقائية، فتحقق بذلك إقامة هذه الشعيرة العظيمة والحفاظ على الأمن الصحي.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية