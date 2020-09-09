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ضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بأسيوط

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ضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بأسيوط ضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بأسيوط

مصراوي Masrawy

12:38 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، بحوزته (4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 420 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام– كمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام – ميزان حساس – مبلغ مالي– هاتف محمول – سيارة).

كما أمكن ضبط (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، بحوزته (7200 قرص مخدر لعقار التامول المخدر – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات).

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتفين المحمول للاتصال بعملائهما، والسيارة والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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