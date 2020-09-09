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لأن الطعم يختلف.. تعرّف على أفضل وقت لإضافة التوابل للمشويات

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لأن الطعم يختلف.. تعرّف على أفضل وقت لإضافة التوابل للمشويات لأن الطعم يختلف.. تعرّف على أفضل وقت لإضافة التوابل للمشويات
عند التذوق.. الملح قصة أكثر تعقيدًا

لأن الطعم يختلف.. تعرّف على أفضل وقت لإضافة التوابل للمشويات

الشواء علم في حد ذاته؛ ولكن فيما يتعلق بالتوقيت الصحيح لإضافة التوابل، تصبح الأمور أقل موضوعية بكثير.

ويقول تقرير لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": إذا كنت تعتزم استخدام الفلفل الأسود المطحون حديثًا أو حتى الفلفل الأخضر على شرائح اللحم الموضوعة على المشواة؛ ينصح المركز الألماني للتغذية بإضافته بعد انتهاء طهيها.

ويضيف التقرير: يجب إضافة التوابل والأعشاب الأخرى بمجرد رفع اللحم من على المشواة، وإلا سوف تحترق وتصبح لاذعة.

وبالنسبة للملح؛ فإنها قصة أكثر تعقيدًا تتعلق حقًّا بالتذوق.

وإذا ما كنت تعتزم تمليح قطعة من اللحم قبل وضعها على المشواة، ينصح الخبراء بالملح الخشن نظرًا لأنه سوف يظل على السطح ويخلق طبقة خارجية مقرمشة؛ بينما ستظل قطعة اللحم طرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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